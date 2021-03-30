В Екатеринбурге лжесотрудник банка похитил у местной жительницы более 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Екатеринбурге очередной жертвой телефонного мошенничества стала местная жительница, которая перевела на счета злоумышленников более 1,8 млн руб.



Как сообщает пресс-служба отделения по связям со СМИ городского УМВД, 7 апреля в отдел полиции № 5 обратилась 47-летняя местная жительница, врач одной из городских больниц. Она сообщила, что неизвестные обманным путем завладели ее денежными средствами, которые предназначались на покупку жилья для ее сына.



Женщина рассказала, что ей с номера, начинающегося на «499», позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что с ее счета пытались списать деньги, и попросил назвать данные ее банковской карты. Женщина поверила звонившему и озвучила их, добавив, что имеет счет также в другом банке.



Затем женщине поступило еще несколько звонков, где с ней разговаривал «представитель» названного ей банка и лжесиловик, который заявил, что в отношении нее якобы совершены мошеннические действия. После этого с потерпевшей вновь связался «банковский специалист», который потребовал от женщины срочно снять все деньги и перевести на «безопасные» счета, которые ей укажут.



В результате заявительница обналичила все сбережения на сумму более 1,8 млн руб. и по частям перевела их на счета злоумышленников. После этого мошенники больше не выходили с ней на связь, и она поняла, что стала жертвой телефонных аферистов.



Отметим, что на этой неделе сообщалось о подобном случае мошенничества в Екатеринбурге. В частности, местная жительница перевела на счета злоумышленников 1,3 млн руб. заемных средств.