Профессор уральского вуза в Екатеринбурге перевела мошенникам 1,3 млн рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стала профессор одного из уральских вузов. Женщина оформила в банке кредит на сумму 1,3 млн руб. и перевела средства на счета злоумышленников.
Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, горожанка 1956 года рождения обратилась полицию вчера, 6 апреля.
В полиции профессор вуза рассказала, что 5 апреля ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.
Звонивший убедил женщину, что неизвестные хотят взломать ее банковский счет и в банке работает сотрудник, который, возможно, связан с мошенниками.
Потерпевшей сообщили, что для защиты банковского счета и изобличения злоумышленника необходимо оформить заем, затем перевести полученные деньги на страховые ячейки, с которых впоследствии кредит будет автоматически погашен. Женщина согласилась и оформила в отделении банка заем и перевела средства на указанные звонившим счета.
«Лжеспециалист пояснил женщине, что ее кредит будет погашен на следующий день. Когда звонки прекратились, на телефон заявительницы по мессенджеру пришло уведомление об открытии в банке временной ячейки и о ее закрытии с неизвестного мобильного номера. После этого женщина поняла, что стала жертвой аферистов», — рассказали в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
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