Весенний паводок 2021 года угрожает 46 населенным пунктам Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Весенний паводок в Свердловской области в этом году уже начался. На сегодняшний день в регионе нарушено постоянное сообщение с 9 населенными пунктами, где живет порядка 1 тыс. 200 человек. Всего угроза подтоплений сохраняется для порядка 46 населенных пунктов с числом жителей более 6,5 тыс. человек.
Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, чтобы не допустить повреждения имущества жителей на 9 водохранилищах до необходимого уровня сброшен уровень воды. Аналогичные работы проводятся еще на 25 объектах. В населенные пункты, которым угрожает подтопление, завезли более 112 т запасов продовольствия и медикаментов.
«Когда сойдет лед, мы будем обеспечивать эти населенные пункты паромными или лодочными переправами», — сообщил А. Кузнецов.
На сегодняшний день в регионе подтоплены низководные мосты в Талицком городском округе и Махневском муниципальном образовании.
В числе территорий, которым угрожает весенний паводок, свердловский министр перечислил Качканар, Карпинск, Байкалово, Ирбит.
Как сообщил заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Свердловской области Вячеслав Паршин, для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и снижения возможного ущерба от паводка в ведомстве сформирована группировка сил и средств в составе более 5 тыс. человек. В их распоряжении более 1 тыс. единиц техники, в том числе 45 плавательных средств и авиатехника.
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