Глава Екатеринбурга пообещал сделать управление городским хозяйством простым и открытым

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал сделать управление городским хозяйством простым и открытым. Такое заявление он сделал сегодня на пресс-конференции, после того как городская дума одобрила на внеочередном заседании изменения в структуре администрации муниципалитета.



«Мы оптимизировали нашу структуру на основании той программы, с которой я выходил на выборы. На самом деле, я считаю это абсолютно оправданным. Мы делаем управление нашим городским хозяйством простым и открытым», — заявил Алексей Орлов.



Изменения в структуре горадминистрации подразумевают появление новых наименований у некоторых должностей муниципальной службы, а также упразднение и преобразование ряда органов администрации города.



В частности, в администрации Екатеринбурга предлагается создать департамент социальной и молодежной политики за счет слияния комитета социальной политики и комитета по молодежной политике. Вносимые изменения в структуру администрации муниципалитета не предполагают сокращение штата сотрудников.



Программа Алексея Орлова подразумевает пять драйверов («Пять Д») развития Екатеринбурга Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики, создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»).



Кроме того, драйверами программы являются совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).



Программа главы Екатеринбурга получила поддержку депутатов гордумы и представителей бизнес-сообщества муниципалитета.