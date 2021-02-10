Алексей Орлов внес изменения в муниципальную программу «Екатеринбург — столичный город»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения, касающиеся объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Екатеринбург — столичный город» в 2021-2025 годах. Информация об этом размещена на сайте муниципалитета.
Изменения максимального объема бюджетных средств, предусмотренных на исполнение бюджетных обязательств по этой программе, потребовались в связи с соответствующим решением думы Екатеринбурга.
После изменений общий объем финансирования программы «Екатеринбург — столичный город» составит 617 млн 735 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» — 592 млн 835 тыс. руб., из внебюджетных источников — 24 млн 900 тыс. руб.
Как сообщается на официальном сайте муниципалитета, целью программы является превращение Екатеринбурга в развитый город международного значения, в неформальную Евразийскую столицу.
Присвоение Екатеринбургу статуса «центра мировых коммуникаций» является одним из драйверов программы «Пять Д», предложенной А. Орловым для развития Екатеринбурга. Также в их число входят: совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), использование технологий и потенциала для формирования новой экономики, создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление гордом («Город добра и соучастия»). Программа получила поддержку депутатов гордумы и представителей бизнес-сообщества Екатеринбурга.
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