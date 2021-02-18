В администрации Красноуфимска прошли обыски из-за нарушений при строительстве дорог

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Сотрудники силовых структур провели обыски в администрации Красноуфимского городского округа, пишет газета «Коммерсантъ».



В мероприятии приняли участие представители СК России, а также свердловского УФСБ и регионального ГУ МВД. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».



Основанием для возбуждения дела, как отмечает издание, стали нарушения, допущенные при исполнении контрактов на строительство временных дорог. Договор был заключен между ООО «Служба единого заказчика» и ООО «Рост». После выполнения работ выяснилось, что часть предусмотренного объема не была сделана. Ущерб бюджету оценивается на сумму 5,7 млн руб.