В Екатеринбурге 8 апреля состоятся публичные слушания по исполнению бюджета города за 2020 год

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. В Екатеринбурге завтра, 8 апреля, состоятся публичные слушания по проекту решения городской думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» за 2020 год».
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, слушания пройдут в 16.00 в большом актовом зале (№ 400) администрации города (переулок Банковский, 1).
Отмечается, что обязательная регистрация участников начнется за час до начала мероприятия. На входе в здание с Банковского переулка нужно будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с подтверждением регистрации по месту жительства в уральской столице. Участвовать в мероприятии смогут горожане, достигшие 18-летнего возраста.
Помимо этого, всем желающим участвовать в слушаниях необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.
Организация публичных слушаний в администрации города определена одним из драйверов программы «Пять Д», которую Алексей Орлов презентовал после своего назначения на этот пост. Одним из них является использование технологий и потенциала для формирования новой экономики, создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия»).
Кроме того, драйверами программы являются совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), а также интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»).
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