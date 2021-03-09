Двое сотрудников «Атомстройкомплекса» заняли призовые места на конкурсе «Строймастер»

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Двое сотрудников компании «Атомстройкомплекс» заняли призовые места на национальном конкурсе профессионального мастерства «Строймастер» в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба застройщика, в практическом этапе состязаний приняли участие десять финалистов, которые определились по итогам теоретической части конкурса. Представители строительных компаний Урала соревновались в умении монтировать межкомнатные перегородки. Отмечается, что при определении победителей судьи учитывали соблюдение технологии, качество выполнения работ и скорость.
Представители компании «Атомстройкомплекс» Константин Мельников и Максим Васильев заняли призовые второе и третье места.
Как отметил гендиректор компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Валерий Ананьев, в рамках работы комитета по строительству СОСПП регулярно рассматриваются возможные меры для повышения престижа строительной профессии и наращивания кадрового потенциала в области.
«В компании мы уделяем большое внимание вопросу подготовки кадров: организовываем профильное обучение для сотрудников, поддерживаем семейные династии и возможность передачи опыта из поколения в поколение. Наш коллектив ежегодно участвует в конкурсах профессионального мастерства, это нужно нам и строительной отрасли в целом», — сказал В. Ананьев.
Как отметил присутствовавший на открытии конкурса заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков, подобные мероприятия — необходимая часть профессиональной деятельности, и в прошлом году в связи с пандемией заметно их не хватало. Между тем конкурс — это площадка для профессионального взаимодействия и обмена опытом между участниками, организациями и организаторами.
Национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» ежегодно проводится Национальным объединением строителей России. Отмечается, что в этом году впервые в конкурсную программу включили номинацию «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций». Конкурс проходил на базе социально-профессионального техникума «Строитель».
Отметим, что в начале марта 21 сотрудник группы компаний «Атомстройкомплекс» по итогам прошлого года был признан лучшим по профессии и удостоен почетного права стать членом союза «Лидер стройки».
«Больше 3 тыс. каменщиков, отделочников, электриков, крановщиков, работавших в 2020 году в Свердловской области на строительстве жилых домов, детских садов, школ, медицинских центров и нового культурно-просветительского центра «Эрмитаж Урал», приняли участие в престижном конкурсе. 21 из них удостоился высокой награды», — говорилось в сообщении.
Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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