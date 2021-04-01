УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:44

Глава правительства РФ Михаил Мишустин предупредил о рисках ухудшения ситуации с коронавирусом

УрБК, Москва, 06.04.2021. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин предупредил о рисках ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

«Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране», — заявил М. Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

По его словам, во многих странах мира отмечается третья волна коронавируса. При этом ситуация в России пока остается стабильной, передает ТАСС.

Напомним, что в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 138 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 апреля 2021 года региональный оперштаб. Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале за время пандемии составило 83 тыс. 330 человек.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:30 В Свердловской области выявлено 138 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 138 новых случаев заражения ...

01.04.2021 В Свердловской области выявлено 135 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 135 новых случаев заражения ...

29.03.2021 На Среднем Урале выявлено 143 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 143 новых случая заражения ...

17.03.2021 В Свердловской области выявлено 169 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 169 новых случаев заражения ...

09.03.2021 В Свердловской области выявлено 156 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 156 новых случаев заражения ...

Популярные новости
11.03.2021Закон о реновации разгонит цены на жилье12.03.2021Переехавшие перспективы12.03.2021В режиме недозагрузки10.03.2021Слежка против цен09.03.2021Нужны ли Уралу мигранты?
Архив новостей
Апрель 2021 (132)
Март 2021 (738)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18