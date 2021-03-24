Более 1,5 тыс. лжебанков выявили в России в I квартале 2021 года

УрБК, Москва, 06.04.2021. В I квартале 2021 года число сайтов, маскирующихся под интернет-страницы банков в России, выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году число таких сайтов достигло 1 тыс. 529 единиц, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитика компании по кибербезопасности BI.ZONE.
Часто на сайтах лжебанков мошенники вынуждают россиян вводить логины и пароли от своих реальных банковских аккаунтов или вносить предварительную комиссию для получения услуги по заниженной цене.
Как объясняет директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин, число фишинговых сайтов растет, так как это самый дешевый и массовый способ атаки на граждан. В прошлом году активность преступников увеличилась на фоне массового перехода на удаленную работу и не сбавляет темп.
В крупнейших банках рост числа сайтов-подделок «Известиям» подтвердили. Но, например, в банке «Тинькофф» сообщили, что, по их данным, количество фишинговых сайтов-подделок, которые копировали фирменный стиль этого банка, в I квартале 2021 года выросло в три раза.
Как рассказали в службе информационной безопасности ГК «Элекснет», в 2021 году все лжебанки использовали реквизиты каких-либо реальных игроков финансового рынка.
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