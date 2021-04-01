Таможенники арестовали в Екатеринбурге 2 тыс. немаркированных и контрафактных изделий Nike и Adidas

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Таможенники пресекли в Екатеринбурге незаконный оборот 2 тыс. единиц немаркированной и контрафактной продукции Nike и Adidas. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ).



Спортивная одежда и обувь иностранного производства незаконно реализовывалась в одном из магазинов города. Во время совместной проверки уральские таможенники и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили отсутствие на представленных в торговом зале товарах обязательной маркировки единым знаком обращения на рынке «ЕАС».



По информации правообладателей товарных знаков, разрешения на ввоз и реализацию спортивных товаров индивидуальный предприниматель — владелец торговой точки — не получал.



«Учитывая отсутствие маркировки, а также разрешений правообладателя на ввоз и ввод в гражданский оборот продукции, принято решение о наложении ареста на весь товар, ввезенный на территорию Российской Федерации с нарушением установленного правом ЕАЭС порядка», — прокомментировал результаты проверки начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.



В отношении владельца торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении. Предпринимателю грозит штраф и конфискация контрафактной продукции, уточняют в УТУ.