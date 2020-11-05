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Более 90% жителей Екатеринбурга соблюдают масочный режим в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Совместный рейд муниципальной транспортной инспекции (МТИ) и сотрудников Госавтоинспекции Екатеринбурга не выявил нарушений масочного режима в общественном транспорте.

Как сообщает пресс-служба администрации города, проводимая профилактическая работа в общественном транспорте показывает, что масочный режим соблюдают более 90% пассажиров и все сотрудники транспортных предприятий Екатеринбурга.

Более 90% жителей Екатеринбурга соблюдают масочный режим в общественном транспорте

«Мы проводим рейды в еженедельном режиме. Все они нацелены в первую очередь на профилактику. Мы не стремимся штрафовать людей. Наша главная цель — напоминать гражданам о необходимости пользоваться масками, тем самым оберегая себя и своих близких», — пояснил заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Николай Вахлов.

Более 90% жителей Екатеринбурга соблюдают масочный режим в общественном транспорте

В муниципалитете отмечают, что кондукторам автобусов дано указание не пускать «безмасочных» пассажиров, а к гражданам, пренебрегающим мерами предосторожности, могут применяться меры административного воздействия.

В соответствии с указом губернатора Свердловской области все жители региона обязаны носить маски в общественном транспорте и магазинах. За невыполнение санитарных требований для граждан предусмотрен штраф от 1 до 30 тыс. руб. Муниципалитет призывает горожан не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и не подвергать опасности себя и окружающих, уточняет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

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