«Атомстройкомплекс» планирует модернизировать технологические линии на заводе по производству твинблоков «Теплит»

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. Компания «Атомстройкомплекс» рассчитывает модернизировать технологические линии на заводе по производству твинблоков «Теплит» с помощью льготного кредитования, которое предусмотрено для участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».



Как сообщает пресс-служба застройщика, на данный момент финальный пакет документов передан кураторам проекта — «Федеральному центру компетенций в сфере производительности труда». В случае его одобрения завод получит кредит на модернизацию в размере до 200 млн руб. под 1% годовых.





Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»



Перед этим было заключено трехстороннее соглашение с Федеральным центром компетенций и компанией «Лин Вектор». Специалисты завода и внешние консультанты создали новые подходы к производству, которые призваны способствовать увеличению объема выпускаемой продукции, повышению качества, уменьшению издержек и улучшению эффективности работы в целом. Благодаря этому завод сможет модернизировать технологические линии на двух своих производственных базах, которые находятся в Березовском и Рефтинском.



«На одном участке хотим установить оборудование, которое позволит направлять на повторную переработку обрезки, то есть производство станет безотходным. На втором — автоматизировать работу зоны предварительного твердения и распалубки форм. Это позволит исключить из технологии использование мостового крана, что увеличит производительность процесса и повысит качество выпускаемой продукции», — отметил управляющий директор завода «Теплит» Борис Овечкин.



Отмечается, что завод «Теплит» входит в топ-5 самых крупных в РФ производителей продукции из автоклавного газобетона и проводит непрерывную работу по модернизации производства. Продукция предприятия применяется в строительстве жилых и общественных зданий 90% строительных компаний Екатеринбурга, она широко востребована на рынке индивидуального жилого строительства. Помимо этого, «Теплит» один из первых на Среднем Урале присоединился к нацпроекту «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В рамках него к 2023 году на предприятии планируют увеличить производительность труда на треть.



«Атомстройкомплекс» создал на Урале производство целого ряда современных строительных и отделочных материалов — силикатного кирпича, минераловатного утеплителя, извести, тротуарной плитки. Благодаря этому строительные площадки области обеспечены бесперебойными поставками основных материалов. Кроме того, это позволило развивать строительные компетенции в регионе, выполнять задачи по строительству комфортного жилья и объектов социальной инфраструктуры.



Отметим, что в начале этого года компания «Атомстройкомплекс» сообщала о намерении сократить срок производства твинблоков на заводе «Теплит» более чем на 10%.



Как рассказывал руководитель рабочей группы по реализации задач нацпроекта, директор по производству завода «Теплит» Андрей Вишневский, проектная команда поставила цель снизить время протекания процесса изготовления изделия на автоматической линии более чем на 10% — с 977 минут до 879 минут, снизить запасы в потоке в виде материалов с 9 тыс. 690 до 2 тыс. 800 штук, в виде полуфабрикатов — с 254 до 69 кубометров.