Сегодня, 15:49

Структурное предприятие «Атомстройкомплекса» завод «Теплит» рассказал о внедрении технологии вторичной переработки золы

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Рефтинский завод «Теплит», входящий в структуру уральского строительного холдинга «Атомстройкомплекс», с рабочим визитом посетила зам. председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Жанна Рябцева. Она осмотрела производственные линии и ознакомилась с технологией вторичной переработки, которая помогает сохранять в регионе высокие экологические показатели, сообщает пресс-служба девелопера.

Уточняется, что в Рефтинском городском округе находится крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твердом топливе. Ежегодно она производит 4,8 млн т золы, значительная часть которой после вторичной переработки используется в производстве стройматериалов.

Управляющий директор завода «Теплит» Андрей Вишневский рассказал, что с 2004 года завод является крупнейшим потребителем золы-уноса Рефтинской ГРЭС, применяя ее в выпуске легких блоков из ячеистого бетона — твинблоков.

«Зола-унос в качестве сырья обеспечивает газобетон морозостойкостью, теплоэффективностью и прочностью. Три наших завода, в Рефтинском, Березовском и Сысерти, в общей сложности выпускают в год 1,2 млн кубометров твинблоков, используя для этого 400 тыс. т золы — столько остается на Рефтинской ГРЭС ежемесячно. Таким образом, благодаря участию «Атомстройкомплекса» регион получает качественный и экологичный строительный материал, который применяется в многоквартирном и индивидуальном жилищном строительстве, возведении объектов социального и производственного назначения», — рассказал А. Вишневский.

В свою очередь Жанна Рябцева отметила, что врио губернатора Денис Паслер уделяет экологическому вопросу большое внимание. Ранее он посетил стройплощадку нового завода «Теплит» и высоко оценил вклад холдинга «Атомстройкомплекс» в развитие экотехнологий на производстве.

«Важно, чтобы и другие предприятия включались в переработку золы — например, ее можно применять в дорожном строительстве и других производствах», — резюмировала Ж. Рябцева.

Изображения предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
