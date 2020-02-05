Росприроднадзор требует у компании ДСК «Строймеханизация» 1,8 млн рублей в счет возмещения ущерба почвам в свердловском поселке

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами экспертной организации ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» провели рейд по проверке исполнения ООО ДСК «Строймеханизация» природоохранного законодательства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, установлено, что в результате хозяйственной деятельности на земельном участке вблизи п. Бизь Шалинского ГО произведено снятие плодородного слоя почвы на площади 3 тыс. 606 кв. м.
По данному факту ООО ДСК «Строймеханизация» привечено к административной ответственности по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ. Предприятие оплатило штраф в полном объеме.
Помимо этого, управление Росприроднадзора посчитало размер вреда почвам как объекту охраны окружающей среды, который составил свыше 1,8 млн руб.
Отмечается, что на данный момент требование о добровольной оплате ущерба направлено предприятию.
Отметим, что компания ДСК «Строймеханизация» связана с экс-депутатом Заксобрания Свердловской области Арменом Карапетяном. До 2015 года предприятие, ранее носившее название ООО «Стройдор», возглавлял Рафик Карапетян — брат А. Карапетяна.
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