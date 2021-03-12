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Вчера, 15:56

С 1 апреля в Академическом районе Екатеринбурга начал курсировать школьный автобус

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. С 1 апреля между Академическим районом и поселком Совхозный начал курсировать школьный автобус. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Передвигаться на новом комфортном транспорте смогут 50 юных жителей Академического, которые учатся в начальной школе № 55, расположенной в поселке Совхозный. Автобус позволяет ребятам быстро и безопасно добираться до школы.

«Желтый автобус марки ПАЗ Vector Next на 25 мест с обозначением «Дети» оснащен ремнями безопасности, тахографом и аппаратурой спутниковой связи ГЛОНАСС. На каждом маршруте присутствует сопровождающий — преподаватель из школы», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Автобус будет курсировать с понедельника по пятницу и совершать по четыре рейса в день — два в утреннее время в сторону Совхозного и два после занятий — обратно в Академический, уточняют в администрации.

Как сообщал УрБК, в будущем восьмом административном районе Екатеринбурга продолжается масштабное строительство социальных объектов и развитие улично-дорожной сети.

Так, в 2021-2022 годах в Академическом появится пять дошкольных учреждений, в том числе с ясельными группами. Кроме того, большая и современная школа на 1 тыс. 100 мест в 2022 году откроет свои двери для первых учеников.

К 300-летию Екатеринбурга в Академическом планируется возвести несколько дорожных развязок и проложить новую трамвайную линию. Предполагается, что таким образом будет решена проблема пробок на дорогах, а жители района будут чаще отдавать предпочтение комфортному общественному транспорту.

Академический возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий российским девелопером АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).

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