С 1 апреля в Академическом районе Екатеринбурга начал курсировать школьный автобус

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. С 1 апреля между Академическим районом и поселком Совхозный начал курсировать школьный автобус. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Передвигаться на новом комфортном транспорте смогут 50 юных жителей Академического, которые учатся в начальной школе № 55, расположенной в поселке Совхозный. Автобус позволяет ребятам быстро и безопасно добираться до школы.



«Желтый автобус марки ПАЗ Vector Next на 25 мест с обозначением «Дети» оснащен ремнями безопасности, тахографом и аппаратурой спутниковой связи ГЛОНАСС. На каждом маршруте присутствует сопровождающий — преподаватель из школы», — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



Автобус будет курсировать с понедельника по пятницу и совершать по четыре рейса в день — два в утреннее время в сторону Совхозного и два после занятий — обратно в Академический, уточняют в администрации.



Как сообщал УрБК, в будущем восьмом административном районе Екатеринбурга продолжается масштабное строительство социальных объектов и развитие улично-дорожной сети.



Так, в 2021-2022 годах в Академическом появится пять дошкольных учреждений, в том числе с ясельными группами. Кроме того, большая и современная школа на 1 тыс. 100 мест в 2022 году откроет свои двери для первых учеников.



К 300-летию Екатеринбурга в Академическом планируется возвести несколько дорожных развязок и проложить новую трамвайную линию. Предполагается, что таким образом будет решена проблема пробок на дорогах, а жители района будут чаще отдавать предпочтение комфортному общественному транспорту.



Академический возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий российским девелопером АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).