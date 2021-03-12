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Вчера, 18:01

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начали проводить вакцинацию от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово открыли пункт вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба УК «Аэропорты Регионов».

«Вакцинация проводится в два этапа: второй компонент вакцины вводится через 21 день после первой инъекции. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ, а также полис обязательного медицинского страхования или СНИЛС. Перед вакцинацией в пункте проводится обязательный медицинский осмотр», — говорится в сообщении.

Пункт вакцинации располагается на первом этаже терминала внутренних авиалиний и работает в будние дни с 13.00 до 19.00 по местному времени.

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