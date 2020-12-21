По требованию прокуратуры жителям двух поселков в Невьянске провели перерасчет за некачественное теплоснабжение

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. МУП «Территория» в Невьянске провело перерасчет платы за некачественное теплоснабжение жителям поселков Вересковый и Таватуй. Сумма излишне удержанных средств составила 165 тыс. 600 руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки было установлено, что в период с декабря 2020 года по январь 2021 года на территории указанных поселков частично приостанавливали работу газовые котельные, что привело к снижению температуры в жилых помещениях граждан.
«Вместе с тем перерасчет платы за отопление ресурсоснабжающей организацией МУП «Территория» для жителей не производился. Невьянская городская прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства руководителю МУП «Территория», по результатам которого жителям сделан перерасчет», — сообщает пресс-служба ведомства.
Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточняют в прокуратуре Свердловской области.
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