УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:43

По требованию прокуратуры жителям двух поселков в Невьянске провели перерасчет за некачественное теплоснабжение

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. МУП «Территория» в Невьянске провело перерасчет платы за некачественное теплоснабжение жителям поселков Вересковый и Таватуй. Сумма излишне удержанных средств составила 165 тыс. 600 руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки было установлено, что в период с декабря 2020 года по январь 2021 года на территории указанных поселков частично приостанавливали работу газовые котельные, что привело к снижению температуры в жилых помещениях граждан.

«Вместе с тем перерасчет платы за отопление ресурсоснабжающей организацией МУП «Территория» для жителей не производился. Невьянская городская прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства руководителю МУП «Территория», по результатам которого жителям сделан перерасчет», — сообщает пресс-служба ведомства.

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, уточняют в прокуратуре Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.12.2020 В Камышлове прокуратура обязала МУП провести жителям перерасчет оплаты за тепло на общую сумму свыше 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. В Камышлове произведен перерасчет платы за коммунальные услуги гражданам на сумму свыше ...

14.06.2019 Ресурсоснабжающие компании Режа вернут жителям оплату за отопление на 369 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Реже ресурсоснабжающие организации осуществили перерасчет по тепловой энергии на ...

26.11.2018 В ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» выявлены нарушения из-за троекратного завышения оплаты за электричество в общежитии

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2018. Сухоложская городская прокуратура провела проверку правомерности начисления платы за ...

20.10.2015 «Энергосбыт плюс» незаконно начислило жителям Ирбита 15 млн рублей за электроэнергию

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2015. В Ирбите прокуратура добилась перерасчета платы за электроэнергию жителям более 700 ...

09.09.2015 В Екатеринбурге управляющая компания «УЖК «Урал-СТ» произведет перерасчет жителям многоквартирного дома

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2015. Прокуратура проверила законность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды02.03.2021Максим Спасский о проблеме мигрантов01.03.2021Коронавирус убивает цветочный бизнес Екатеринбурга03.03.2021Лидия Исаева: ФНС сделала все, чтобы изменения в налогообложении прошли для граждан без лишней нагрузки
Архив новостей
Март 2021 (638)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18