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В Свердловской области выявлено 133 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 133 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 26 марта 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 81 тыс. 827 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 11 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 684. За сутки из больниц выписаны 146 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 75 тыс. 102 человека.

В России за минувшие сутки был выявлено 9 тыс. 167 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 501 тыс. 859 человек. За сутки зарегистрировано 405 летальных случаев (всего 97 тыс. 017), выздоровели 10 тыс. 880 человек (всего 4 млн 120 тыс. 161).

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