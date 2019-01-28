В Новой Ляле возбудили уголовное дело из-за травмирования работницы целлюлозно-бумажного комбината

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2021. В Новой Ляле по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, в результате чего по неосторожности травмировалась работница комбината.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории бумажного цеха ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» с женщиной-прессовщиком бумагоделательной машины произошел несчастный случай.



«В момент выполнения работ по уборке прижимной болт муфты вала зацепил капюшон кофты работницы в районе шеи и потянул ее по ходу своего вращения. Согласно медицинскому заключению, данная травма относится к категории «тяжелая», — говорится в сообщении.



Причиной несчастного случая стала эксплуатация неисправного оборудования — бумагоделательной машины, не оснащенной защитными устройствами и ограждениями, исключающими в процессе работы нахождение работника в зоне движущихся механизмов машины, знаками безопасности и сигнальной разметкой, определяющей опасные зоны.



По результатам проверки прокуратура направила в следственные органы материалы для дачи уголовно-правовой оценки. В итоге в отношении директора ООО «Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».