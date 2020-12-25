Более 40 тыс. учителей в Свердловской области имеют антитела к COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. В Свердловской области уже более 22 тыс. учителей прошли вакцинацию от COVID-19. Примерно столько же педагогов переболели и имеют антитела, сообщил во время брифинга министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.
В ходе мероприятия у свердловского министра поинтересовались, есть ли вероятность того, что учителям разрешат работу без защитных экранов.
«Мы будем отслеживать ситуацию по дальнейшей работе руководителей образовательных организаций по вакцинации педагогов совместно с учреждениями здравоохранения. И исходя из того, каким образом мы сумеем обеспечить максимальное количество вакцинированных участников образовательных отношений, мы будем принимать решение. Сегодня есть достаточно серьезные послабления в этой части и в театрах, и во время массовых мероприятий. Мы будем выдерживать нормы исходя из консультаций с представителями Роспотребнадзора», — сообщил Ю. Биктуганов.
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