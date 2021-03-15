И. о. свердловского губернатора смягчил условия самоизоляции для жителей региона старше 65 лет

Режим самоизоляции в Свердловской области для жителей региона старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, с 30 марта будет иметь рекомендательный характер. Соответствующие изменения в требования особого режима в связи с пандемией COVID-19 подписал и. о. губернатора Александр Высокинский.



Согласно поправкам в документ, как сообщает региональный оперштаб 25 марта 2021 года, для этой категории граждан работодателям рекомендуется в приоритетном порядке обеспечить их перевод работников на дистанционный режим труда.



Кроме того до 75% увеличено число посетителей массовых культурных мероприятий, которые проходят на объектах физкультуры и спорта.



Также с 50% до 75% вырастет допустимое количество посетителей массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта.