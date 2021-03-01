В Свердловской области выявлено 140 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 24 марта 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 81 тыс. 557 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 13 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 663. За сутки из больниц выписаны 150 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 74 тыс. 807 человек.
В России за минувшие сутки был выявлен 8 тыс. 861 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 483 тыс. 471 человек. За сутки зарегистрирован 401 летальный случай (всего 96 тыс. 219), выздоровели 10 тыс. 355 человек (всего 4 млн 098 тыс. 400).
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