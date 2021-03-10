В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 22,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. В Свердловской области за 9-ю календарную неделю по предварительным диагнозам ...

В Свердловской области число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 18%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В Свердловской области за шестую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 543 случая ...

Число выявленных случаев ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросло на 6%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за пятую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 027 случаев ...

На Среднем Урале число выявленных случаев ОРВИ выросло за неделю на 5%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. В Свердловской области за неделю с 18 по 24 января 2021 года по предварительным ...

В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло почти на 20%

Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области с начала 2021 года превышен на 77%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. За первую неделю 2021 года эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ...