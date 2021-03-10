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В Екатеринбурге число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 22,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. В Свердловской области с 15 по 21 марта по предварительным диагнозам зарегистрировано 1 тыс. 430 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 13,9 %.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге зарегистрировано 700 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 22,6%.

Неблагополучными по заболеваемости внебольничными пневмониями МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны Арамильский и Ачитский городские округа, Нижняя Салда, Краснотурьинск, Карпинск, а также Нижнесергинский муниципальный район.

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