В Минэнерго выступили против отмены топливного демпфера

УрБК, Москва, 23.03.2021. В Минэнерго прокомментировали прогноз Независимого топливного союза (НТС), касающийся возможного роста цен на бензин в России на 14% до конца года. По мнению замминистра ведомства Павла Сорокина, принимаемых правительством РФ мер достаточно для стабилизации ситуации на топливном рынке.
Ранее в НТС высказали мнение, что принимаемых правительством РФ мер по стабилизации ситуации на рынке недостаточно, и предложили снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер и увеличить нормативы на бирже, чтобы не допустить роста цен на бензин.
По мнению П. Сорокина, сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка остается одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера. Его отмена лишит рынок защитного механизма.
«В настоящее время правительством и топливными компаниями уже приняты все необходимые срочные меры реагирования на ситуацию роста оптовых цен, в частности, межведомственно дополнительно проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения. Новый механизм заработает с 1 мая. Также увеличены нормативы продаж на бирже. С 10 марта ситуация на биржевых торгах стабильная, на АЗС рост цен в пределах инфляции», — сообщил П. Сорокин.
В Минэнерго считают, что перечисленных мер достаточно для сохранения стабильной ситуации, но ведомство продолжает мониторинг на предмет дополнительных действий в случае необходимости.
Как сообщал УрБК, ранее Независимый топливный союз спрогнозировал рост цен на бензин до 14% к концу года.
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