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Квартиры в екатеринбургских новостройках в марте подешевели на 1%

Средняя цена квадратного метра в новостройках Екатеринбурга составляет 94,5 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ЦИАН.

За последние четыре недели цены снизились на 1%. С марта 2020 года квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга подорожали на 10%.

В целом по стране (учитывались 16 крупнейших городов) цены на новостройки за месяц выросли на 2,6%, за год — на 19,8%. В настоящее время средняя стоимость «квадрата» на первичном рынке жилья РФ составляет 92 тыс. руб., сообщается в исследовании аналитического центра ЦИАН.

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