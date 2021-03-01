Челябинская область заняла 34 место в рейтинге регионов РФ по размеру отраслевых зарплат

УрБК, Челябинск, 22.03.2021. Челябинская область заняла 34-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по размеру отраслевых зарплат в 2020 году. Самой высокооплачиваемой отраслью на Южном Урале стала профессиональная и научная деятельность (65 тыс. руб.). Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного РИА «Новости».
Среди регионов Уральского федерального округа ниже в рейтинге оказалась только Курганская область (сухопутный транспорт — 50 тыс. руб.). Остальные регионы УрФО попали в первую тридцатку. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ занял 3-е место (добыча нефти и газа — 174 тыс. руб.), Тюменская область — 9-е место (добывающая отрасль— 132 тыс. руб.), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра расположился на 14-й строчке (добыча нефти и газа — 99 тыс. руб.), а Свердловская область — на 30-й (финансовые услуги — 68 тыс. руб.).
«Аналитики отмечают, что прошедший 2020 год оказался очень сложным в экономическом плане и полагают, что, скорее всего, 2021 будет лишь немного лучше. В части зарплат можно ожидать продолжения их номинального роста примерно на уровне последних лет. При этом наблюдаемая сейчас специализация регионов будет сохраняться, и разница в зарплатах по-прежнему останется высокой в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.
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