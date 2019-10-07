В компании «Атомстройкомплекс» проводится акция по приему старых батареек

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Компания «Атомстройкомплекс» объявила для своих сотрудников акцию «Сдай батарейку — защити окружающую среду».



Как сообщает пресс-служба застройщика, такие мероприятия в «Атомстройкомплексе» проводятся постоянно, на территории компании создают пункты приема отслуживших свой срок элементов электропитания и ртутных ламп.



«Известно, что одна пальчиковая батарейка навсегда отравляет 20 кв. м. почвы и 40 л воды. Специализированные пункты по сборы опасных отходов организуются повсеместно, но их месторасположение не всегда удобно. Возможность сдать отслужившие батарейки в передвижной пункт приема, расположенный в офисе, — хороший способ помочь решить госзадачу по защите окружающей среды», — говорится в сообщении.



«Одной из ценностей нашей компании, которую мы поддерживаем и развиваем, является инициатива. Радует, что сотрудники корпорации выходят с предложениями не только об улучшении процессов в интересах бизнеса, но и проявляют неравнодушие к общечеловеческим ценностям. Мы все хотим жить в чистом и уютном городе. Иногда для этого достаточно небольших усилий», — отмечает директор по персоналу Галина Хабарова.