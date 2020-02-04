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«Уральские авиалинии» запускают прямые рейсы из Кемерово и Нижневартовска в Симферополь

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы из Кемерово и Нижневартовска в Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейс Симферополь — Кемерово — Симферополь стартует с 29 апреля. Рейсы U6-537 в Симферополь будут выполняться по понедельникам и пятницам, обратно в Кемерово U6-538 — по четвергам и воскресеньям. Стоимость субсидированных авиабилетов составит 6 тыс. 250 руб. в одну сторону, для детей до 12 лет — 4 тыс. 687 руб.

Отмечается, что рейс Симферополь — Нижневартовск — Симферополь — новое направление для авиакомпании. Полеты начнутся с 30 мая. Рейсы U6-140 в Симферополь будут выполняться по вторникам и субботам, обратно в Нижневартовск U6-139 — по понедельникам и пятницам. Стоимость субсидированных авиабилетов — 5 тыс. 500 руб. в одну сторону, для детей до 12 лет — 4 тыс. 125 руб.

«Субсидированные авиабилеты можно купить в фирменных авиакассах, а некоторые категории пассажиров могут приобрести их онлайн на сайте uralairlines.ru (молодежь в возрасте от 12 до 23 лет; женщины в возрасте старше 55 лет, мужчины старше 60 лет; дети не старше 12 лет при покупке авиабилетов в одном заказе со взрослыми пассажирами, имеющими право на субсидию)», — говорится в сообщении.

Отметим, что на прошлой неделе «Уральские авиалинии» сообщили об акции по предоставлению бесплатных билетов на перелеты для ветеранов Великой Отечественной войны в честь предстоящего Дня Победы.

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