«Уральские авиалинии» запустят бесплатные рейсы для ветеранов Великой Отечественной войны

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в честь предстоящего Дня Победы предоставит бесплатные билеты на перелеты для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба перевозчика.



По условиям акции, с 1 апреля по 12 мая 2021 года авиабилеты со 100% скидкой смогут выписать участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Со скидкой 90% сможет приобрести авиабилеты один сопровождающий ветерана Великой Отечественной войны, следующий вместе с ним. Перелеты можно осуществить в период с 3 по 12 мая 2021 года по российским направлениям.



«Эта акция проводится ежегодно, за исключением прошлого «карантинного» года, и уже стала доброй традицией, поводом еще раз выразить благодарность и признательность всем, кто защищал Родину от фашистских захватчиков. Мы рады подарить ветеранам войны возможность повидать своих боевых товарищей, близких друзей и родственников», — отметил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.



Авиабилеты можно оформить в авиакассах при предъявлении соответствующего удостоверения, подтверждающего статус участника или инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (статьи 14, 15, 17 ФЗ о ветеранах).