У жителя Екатеринбурга арестовали иномарку 40-летней давности из-за долгов по налогам на сумму более 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области и судебные приставы Екатеринбурга арестовали у местного жителя автомобиль Mitsubishi Delica 1982 года выпуска.
Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, у мужчины образовалась задолженность по налогам на сумму более 300 тыс. руб. Транспортное средство было арестовано во время совместного рейда налоговиков и судебных приставов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
«Участники рейда арестовали принадлежащий должнику автомобиль Mitsubishi Delica 1982 года выпуска оценочной стоимостью 200 тыс. руб. Судебным приставом составлен акт описи ареста имущества, автомобиль отправлен на ответственное хранение в специализированную организацию», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств налогоплательщика вынес суд, уточняют в Управлении ФНС России по Свердловской области.
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2020. В Екатеринбурге арестовали автомобиль BMW X5 у местного жителя Екатеринбурга за долги ...12.02.2020 У жителя Первоуральска арестовали грузовик DAF за долги по налогам в размере 68 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2020. У жителя Первоуральска арестовали грузовой автомобиль марки DAF за долги по налогам в ...27.12.2019 У жителя Первоуральска арестовали автомобиль Mazda CX-5 за неуплату налогов на сумму 400 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2019. В Первоуральске судебные приставы арестовали у местного жителя автомобиль Mazda CX-5 за ...20.08.2019 В Екатеринбурге приставы арестовали Lexus за долги по налогам на сумму 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. По итогам совместного рейда Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области и ...15.05.2019 У жителя Новоуральска из-за долга в 1,5 млн рублей арестовали автомобиль Mitsubishi Outlander
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2019. В Новоуральске судебные приставы арестовали автомобиль Mitsubishi Outlander у местного ...