У жителя Екатеринбурга арестовали иномарку 40-летней давности из-за долгов по налогам на сумму более 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 32 по Свердловской области и судебные приставы Екатеринбурга арестовали у местного жителя автомобиль Mitsubishi Delica 1982 года выпуска.



Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Свердловской области, у мужчины образовалась задолженность по налогам на сумму более 300 тыс. руб. Транспортное средство было арестовано во время совместного рейда налоговиков и судебных приставов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.



«Участники рейда арестовали принадлежащий должнику автомобиль Mitsubishi Delica 1982 года выпуска оценочной стоимостью 200 тыс. руб. Судебным приставом составлен акт описи ареста имущества, автомобиль отправлен на ответственное хранение в специализированную организацию», — сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств налогоплательщика вынес суд, уточняют в Управлении ФНС России по Свердловской области.