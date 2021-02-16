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Глава Роспотребнадзора высказалась за ослабление ограничений летом 2021 года

УрБК, Москва, 18.03.2021. Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась за ослабление ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, летом 2021 года. Об этом главный санитарный врач страны заявила в эфире телеканала «Россия-24».

По ее оценке, действующие на сегодня ограничения дали хороший результат. В то же время, как следует из заявления А. Поповой, власти не будут торопиться с отменой масочного режима.

«Говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится. Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних — это все пока остается», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков не исключил, что отмена большинства ограничений в регионе будет проведена к лету 2021 года.

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