Почти 70 тыс. жителей Екатеринбурга прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Вакцинацию от коронавирусной инфекции к настоящему времени прошли почти 70 тыс. жителей Екатеринбурга. Такие данные в эфире программы «Главное в городе» телекомпании «41 канал» привела замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева.
«Это неплохие цифры, но они могли быть больше. Мы ждем очередной поставки вакцины: в очереди у нас очень много желающих. Как только она прибудет на территорию Свердловской области и Екатеринбурга, мы продолжим эту активную работу», — сказала Екатерина Сибирцева.
В целом, по ее оценке, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе стабильная.
«Мы не находимся на октябрьских или ноябрьских показателях прошлого года. Чтобы закрепить эту позитивную тенденцию, нужна хорошая иммунная прослойка. Я поставила уже обе прививки. Совершенно нормально их перенесла, поэтому, конечно, всем рекомендую», — отметила замглавы города.
Записаться на вакцинацию в Екатеринбурге можно по телефону службы «122» и на сайтах больниц.
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Количество привитых от COVID-19 жителей Екатеринбурга достигло 25 тыс. Об этом на ...25.01.2021 В Екатеринбург привезли 18,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. В Екатеринбург доставлена новая партия вакцины от коронавирусной инфекции в количестве ...09.09.2020 Екатерина Сибирцева назначена замглавы Екатеринбурга по соцполитике
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил начальника департамента образования горадминистрации Екатерину ...09.09.2020 Екатерина Сибирцева назначена замглавы Екатеринбурга по соцполитике
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил начальника департамента образования ...19.05.2020 Минздрав России повторно приостановил вакцинацию населения
УрБК, Москва, 19.05.2020. Минздрав России в очередной раз приостановил вакцинацию из-за эпидемии коронавирусной ...