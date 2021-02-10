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Почти 70 тыс. жителей Екатеринбурга прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Вакцинацию от коронавирусной инфекции к настоящему времени прошли почти 70 тыс. жителей Екатеринбурга. Такие данные в эфире программы «Главное в городе» телекомпании «41 канал» привела замглавы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева.

«Это неплохие цифры, но они могли быть больше. Мы ждем очередной поставки вакцины: в очереди у нас очень много желающих. Как только она прибудет на территорию Свердловской области и Екатеринбурга, мы продолжим эту активную работу», — сказала Екатерина Сибирцева.

В целом, по ее оценке, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе стабильная.

«Мы не находимся на октябрьских или ноябрьских показателях прошлого года. Чтобы закрепить эту позитивную тенденцию, нужна хорошая иммунная прослойка. Я поставила уже обе прививки. Совершенно нормально их перенесла, поэтому, конечно, всем рекомендую», — отметила замглавы города.

Записаться на вакцинацию в Екатеринбурге можно по телефону службы «122» и на сайтах больниц.

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