В Свердловской области выявлено 166 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 марта 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 80 тыс. 648 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 17 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 584. За сутки из больниц выписаны 177 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 73 тыс. 828 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 803 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 428 тыс. 239 человек. За сутки зарегистрировано 460 летальных случаев (всего 93 тыс. 824), выздоровел 12 тыс. 061 человек (всего 4 млн 037 тыс. 036).