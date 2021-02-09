Энергетики «Свердловэнерго» оперативно возобновили подачу электроэнергии, прерванную из-за несанкционированной вырубки леса

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Энергетики «Свердловэнерго» оперативно возобновили подачу электроэнергии жителям Свердловской области, прерванную из-за несанкционированной вырубки леса. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урал».
Сегодня днем было зафиксировано нарушение электроснабжения жителей нескольких десятков населенных пунктов Сосьвинского городского округа, Алапаевского и Махневского муниципальных образований Свердловской области. Причина инцидента — несанкционированная вырубка леса неустановленными лицами в охранной зоне линии электропередачи 110 кВ «ВСФК-Махнево».
Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» максимально оперативно частично восстановили электроснабжение потребителей по резервным схемам. Специалисты энергокомпании производят аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи, на которой был зафиксирован обрыв проводов из-за «черных лесорубов».
Энергетики «Россети Урал» вновь обращаются к руководителям предприятий и организаций, частным лицам с просьбой уделять особое внимание вопросу безопасного производства работ в охранных зонах линий электропередачи, правил поведения вблизи объектов электросетевого комплекса.
Противоправные действия в охранных зонах энергообъектов ставят под угрозу качественное и надежное электроснабжение потребителей, являются смертельно опасными для самих нарушителей.
По данному факту энергетики филиала «Свердловэнерго» уже сделали обращение в полицию, чтобы установить виновников происшествия.
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