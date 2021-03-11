Свердловское Заксобрание в первом чтении приняло законопроект о комплексном развитии территорий

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Законодательное собрание Свердловской области в первом чтении одобрило законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ). За это решение проголосовали 37 депутатов, 4 — против.
Напомним, что 9 марта комитет по строительству и развитию инфраструктуры свердловского Заксобрания рекомендовал региональному парламенту принять проект закона о КРТ. Ранее документ одобрило правительство Среднего Урала.
Региональный законопроект был разработан в связи с принятием федерального закона о КРТ, который предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций.
Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков рассказывал, что первые площадки для реновации в уральской столице назовут к 1 апреля.
«В Екатеринбурге реновация начнется с территорий, где много ветхого жилья и деревянных бараков. В первую очередь речь идет о районах Уралмаш, Вторчермет, Эльмаш», — заявил М. Пучков.
Также в перечень пилотных площадок для реновации могут попасть территории, которые находятся вблизи центра города.
По словам замминистра, в ближайшее время исполнительная и законодательная власти региона будут прорабатывать необходимые подзаконные акты. Сроки завершения подготовки — III квартал 2021 года.
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