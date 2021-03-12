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В Свердловской области выявлено 160 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 160 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 16 марта 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 80 тыс. 313 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 553. За сутки из больниц выписаны 173 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 73 тыс. 471 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 393 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 409 тыс. 438 человек. За сутки зарегистрировано 443 летальных случая (всего 92 тыс. 937), выздоровели 10 тыс. 644 человека (всего 4 млн 014 тыс. 220).

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