Администрация Екатеринбурга проверила готовность коммунальных служб к весенней уборке дорог и тротуаров

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Готовность коммунальных служб города к весеннему периоду стала одной из главных тем оперативного совещания, которое 15 марта провел заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова сообщила представителям подведомственных организаций о необходимости с наступлением плюсовых показателей температуры незамедлительного начала работ по очистке дорог, тротуаров, пешеходных зон от грязи, а также уборке газонов от мусора.
«Особо прошу к следующему совещанию подготовить информацию о наличии холодного асфальта и арталена, асфальтобетонной срезки, чтобы мы могли оперативно приступить к заделке выбоин на дорогах города, образовавшихся в зимний период», — распорядилась Т. Благодаткова.
Холодный асфальт и артален используются для ликвидации выбоин в дорожном полотне, которые возникают с таянием снега.
Подводя итоги, замглавы Екатеринбурга А. Бубнов также потребовал активизировать работы по расчистке дорог, уборке остановочных комплексов и пешеходных переходов, уточняет пресс-служба администрации города.
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