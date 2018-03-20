«УГМК-Телеком» отказался признавать мужчину своим сотрудником после получения им инвалидности

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. Работнику ООО «УГМК-Телеком» (входит в УГМК) пришлось через суд доказывать факт своих трудовых отношений после получения им инвалидности.
Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в декабре 2019 года мужчину сбил автомобиль в момент, когда он работал с комплексом фотовидеофиксации нарушений ПДД. В результате работник организации получил тяжелую травму колена.
«Для оформления инвалидности мужчине потребовались определенные документы от работодателя, которые последний предоставить не захотел. Дело в том, что ООО «УГМК-Телеком» отказывался признавать отношения с ним как трудовые. «УГМК-Телеком» заключил с мужчиной договор на оказание услуг, отвечающий признакам гражданско-правового договора, в связи с необходимостью выполнить работы по госконтракту и отсутствием штатных единиц для выполнения данного вида работ», — говорится в сообщении.
Сотрудник компании подал исковое заявление в Верхнепышминский городской суд, которое было полностью удовлетворено. ООО «УГМК-Телеком» обжаловало это решение в Свердловском областном суде. В апелляционной инстанции было доказано, что он работал по ежемесячно утверждаемому графику, получал в офисе ООО «УГМК-Телеком» техническое задание и путевой лист, отчитывался перед инженером предприятия о проделанной работе.
Также суд апелляционной инстанции указал ООО «УГМК-Телеком» на обязанность провести расследование обстоятельств причинения вреда здоровью истца. Решение первой инстанции было оставлено без изменений.
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