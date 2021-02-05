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В Свердловской области выявлен 171 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 15 марта 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 80 тыс. 153 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 9 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 541. За сутки из больниц выписаны 182 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 73 тыс. 298 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 437 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 400 тыс. 045 человек. За сутки зарегистрировано 404 летальных случая (всего 92 тыс. 494), выздоровели 8 тыс. 447 человек (всего 4 млн 003 тыс. 576).

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