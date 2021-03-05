В Свердловской области выявлено 152 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 12 марта 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 79 тыс. 658 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 13 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 510. За сутки из больниц выписаны 172 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 72 тыс. 771 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 794 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 370 тыс. 617 человек. За сутки зарегистрировано 486 летальных случаев (всего 91 тыс. 220), выздоровели 13 тыс. 496 человек (всего 3 млн 973 тыс. 029).