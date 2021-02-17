В Свердловской области число выявленных случаев внебольничной пневмонии за неделю выросло на 18%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. В Свердловской области за 9-ю календарную неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 1 тыс. 455 случаев внебольничных пневмоний, что на 18% выше уровня прошлой недели.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за этот же период зарегистрировано 597 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня прошлой недели на 4%.
При этом неблагополучными муниципальными округами по заболеваемости внебольничными пневмониями (показатель выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны Таборинский МР, ГО Нижняя Салда, ГО Дегтярск, Алапаевский район, Североуральский ГО.
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