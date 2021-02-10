Средние цены на молоко в Екатеринбурге выросли до 51,82 рубля за литр

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2021. По итогам февраля 2021 года средние потребительские цены на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в Свердловской области выросли с 51,63 до 51,67 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге средние цены на молоко увеличились с 51,06 до 51,82 руб. за литр, в Нижнем Тагиле — с 54,85 до 55,26 руб. В то же время в Первоуральске стоимость молочной продукции за месяц снизилась с 49,41 до 47,87 руб. за литр, в Каменске-Уральском — с 48,87 до 47,85 руб., в Серове — с 55,47 до 55,09 руб. за литр.