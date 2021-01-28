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Южный Урал занял последнее место в рейтинге регионов РФ по среднему размеру выданных в январе ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 26.02.2021. В Челябинской области средний размер выданных в январе этого года ипотечных кредитов составил 1 млн 878 тыс. 690 руб., что на 7,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (1 млн 742 тыс. 868 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 30-е место рейтинга среди 30 российских регионов. Помимо него аутсайдерами по размеру выданных в январе ипотечных кредитов оказались Волгоградская (2 млн 112 тыс. 534 руб.), Кемеровская (2 млн 035 тыс. 591 руб.), Оренбургская (1 млн 958 тыс. 483 руб.) области и Алтайский край (1 млн 908 тыс. 735 руб.).

Отметим, что Челябинская область стала одним из аутсайдеров рейтинга по этому показателю и по результатам декабря 2020 года. Тогда она заняла 29-е место со значением 1 млн 822 тыс. 372 руб.

При этом, согласно исследованию НБКИ, средний размер выданных в январе 2021 года ипотечных кредитов вырос почти во всех регионах страны. Исключением стала Волгоградская область, где этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом, а также Воронежская (минус 14,7%) и Оренбургская (минус 2,5%) области.

В целом по стране в январе этого года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг рекордных 2,82 млн руб., что на 12,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2,5 млн руб.).

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