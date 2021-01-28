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28.01.2021

Южный Урал занял предпоследнее место рейтинга среди регионов РФ по среднему размеру выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов

УрБК, Челябинск, 28.01.2021. Средний размер выданных в Челябинской области в декабре 2020 года ипотечных кредитов составил 1 млн 822 тыс. 372 руб., что на 13,6% больше показателя аналогичного периода предыдущего года (1 млн 604 тыс. 759 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 29-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первой строчке по величине среднего размера выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов расположилась Москва (6,07 млн руб.), на второй — Московская область (4,57 млн руб.), на третьей — Санкт-Петербург (3,71 млн руб.), на четвертой — Приморский край (3,47 млн руб.). Замыкает топ-5 рейтинга Ленинградская область (3,19 млн руб.).

В целом по стране, согласно исследованию НБКИ, средний размер выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов составил 2,81 млн руб., что на 11,4% больше показателя аналогичного периода предыдущего года (в декабре 2019 года — 2,52 млн руб.).

Помимо этого, сильнее всего средний размер выданных за указанный период ипотечных кредитов вырос в Приморском крае (плюс 20,3%), Московской (плюс 19,7%), Ростовской (плюс 19,5%) и Самарской (плюс 17,0%) областях, а также в Санкт-Петербурге (плюс 16,9%).

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