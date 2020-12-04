Есть ли смысл приобретать сейчас московскую квартиру: мнение экспертов

Из-за пандемии ситуация на рынке недвижимости значительно изменилась. Потенциальные покупатели интересуются, вырастут ли цены и станут ли застройщики осуществлять новые предложения. В результате опроса экспертов удалось выяснить, действительно ли покупка в Москве жилья сейчас оправдана, или лучше пока не торопиться с приобретением.



Управляющий партнёр одной из известных компаний сообщила, что определённые перспективы, делающие приобретение жильё целесообразным, имеются. Она говорит, что компании, развивающие ликвидные проекты, будут повышать цены, а компании-аутсайдеры её снизят. Также этот эксперт сообщила, что в результате корректив, внесённых событиями этого года, один квадратный метр жилплощади будет в среднем стоить больше, чем ранее, поскольку себестоимость строительства увеличится, спрос будет достаточно высоким при одновременном сокращении предложения, более крупный сегмент рынка смогут приобрести монополисты.







Фактором, влияющим на колебания цены, являются, по её мнению, действия государства и компаний-застройщиков, целью которых является увеличение спроса. Одной из таких мер является уменьшение ставки по льготной ипотеке от ряда компаний. Эксперт подчёркивает, что строительные компании сегодня готовы сами выплатить кредитные проценты, а не покупатель. Поэтому приходится платить на 40% в месяц меньше, чем ранее. Она говорит, что застройщики сегодня готовы сами застраховать клиента от потери рабочего места. Но такого рода программы не будут действовать бесконечно.



Со слов этого эксперта, покупателям доступно для приобретения всё меньшее количество новостроек, так как новых проектов стало меньше ещё в 2019 году. Сейчас продолжается кризис, и поэтому ситуация не изменится. Поэтому она заявляет, что смысла ждать, когда цены понизятся, и поэтому откладывать покупку на более позднее время нет. Эксперт также подчёркивает, что сейчас, наоборот, самая подходящая ситуация для того, чтобы приобрести жильё, поскольку застройщики всё ещё предлагают особые условия по льготной ипотеке и специальные акции. Она считает, что предложение сейчас весьма велико, поэтому у вас есть все шансы найти нужную вам недвижимость.



Генеральный директор другой компании полагает, что ситуация на рынке недвижимости стабильная, и особые изменения не предвидятся. Он считает, что новостройки будут постепенно становиться дороже. В то же время, говорит он, нельзя ожидать повторения этой динамики на вторичном рынке: ожидается повышение цен на наиболее ликвидные здания, в то время как на менее интересные проекты они, напротив, упадут.



Генеральный директор агентства недвижимости убеждена: первичный московский рынок жилья сейчас предоставляет самые подходящие условия для того, чтобы купить недвижимость. Она считает, что особенно выигрышная ситуация сложилась для тех, кто хотел приобрести жильё до наступления пандемии коронавируса, но после её наступления по-прежнему не отказался от своих планов. Она также подчёркивает, что много квартир сейчас можно приобрести по условиям льготной ипотеки, которые распространяются на значительную часть именно массового сегмента недвижимости.



Гендиректор агентства недвижимости утверждает: сейчас имеется очень богатый выбор жилья, в который входят как квартиры-студии, так и двухкомнатное жильё евро-качества, причём в различных частях города. Особенно выгодна ситуация для тех, кто готов заплатить большой первоначальный взнос, ведь сейчас как раз заканчивается строительство квартир «комфорт-класса» в старой части города, которые требуют такой взнос.



Мнение эксперта по инвестициям в недвижимость отличается от предыдущих. Он считает, что есть смысл отложить покупку жилья и дождаться некоторых более благоприятных тенденций. Среди таких тенденций, уверен он, можно назвать возможность купить квартиру со скидкой: жильё с первичного рынка будет стоить на 15%, а со вторичного — на 30% меньше, чем ранее. Он советует подождать ещё полгода: цены на первичном рынке опустятся в любом случае, даже несмотря на некоторую непредсказуемость политики правительства. Что касается продажи квартиры, то эксперт уверен, что именно сейчас настало наиболее подходящее время для этого, поскольку из-за кризисной ситуации доходы в дальнейшем снизятся, и лиц, готовых купить ваше жильё по изначальной цене, будет меньше. Поэтому придётся снизить цену. Эксперт убеждён, что следует пользоваться возможностью продать квартиру сейчас, соглашаясь на небольшие скидки и выставляя интересную цену.



Основатель одной из компаний также советует не торопиться. Он говорит о том, что застройщики стремятся всеми силами склонить покупателя к покупке, но наилучшие возможности появятся позже, в третьем квартале этого года, причём стоит брать жильё по льготной ипотеке. Эксперт считает, что недвижимость на вторичном рынке не стоит сейчас покупать, поскольку спрос распространяется в первую очередь на новостройки, на которые застройщики предлагают льготные ипотеки и выплату процентов за первый год за покупателя.