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Оборот розничной торговли Свердловской области в январе сократился на 14%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2021. Оборот розничной торговли Свердловской области в январе 2021 года составил 85 млрд 293 млн руб., что на 14,3% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.

«В январе 2021 года в среднем на душу населения продано потребительских товаров на сумму 19 тыс. 830 руб. (в январе 2020 года — 21 тыс. 768 руб.)», — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2020 году оборот розничной торговли Среднего Урала сократился на 18,4% по сравнению с предыдущим годом.

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