Власти Свердловской области планируют расторгнуть соглашение с двумя резидентами ОЭЗ «Титановая долина»

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. Министерство инвестиций и развития Свердловской области планирует разорвать соглашение с компаниями «Микромет» и Huhtamaki, которые являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
В настоящее время уже подано соответствующее исковое заявление со стороны министерства в отношении компании «Микромет».
В планах компании «Микромет» был запуск производства титанового порошка. Huhtamaki намеревалось организовать на территории ОЭЗ производство упаковки для яиц и держателей для стаканов из вторсырья.
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