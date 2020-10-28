УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:58

Задержанного замглавы Челябинска Олега Извекова арестовали на два месяца

УрБК, Челябинск, 19.02.2021. На Южном Урале суд арестовал на два месяца заместителя главы Челябинска Олега Извекова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру региона.

По версии правоохранительных органов, замглавы города получил взятку в сумме более 400 тыс. руб. от представителя коммерческой организации.

Как сообщал УрБК, вчера, 18 февраля, чиновник был задержан по подозрению в получении крупной взятки, пост замглавы Челябинска О. Извеков занял чуть меньше года назад. До этого в разные годы он занимал руководящие посты в «Ростелекоме» и «Ростехе».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 16:02 Задержан замглавы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков

УрБК, Челябинск, 18.02.2021. Сотрудники ФСБ задержали замглавы по экономическому развитию Олега Извекова, сообщает РИА ...

28.10.2020 Экс-заместителя губернатора Южного Урала Евгения Тефтелева приговорили к 3 годам колонии за получение взятки

УрБК, Челябинск, 28.10.2020. Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего заместителя ...

25.06.2019 В Челябинске будут судить бывшего сотрудника Росреестра за получение взятки в 500 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 25.06.2019. Калининский районный суд Челябинска рассмотрит уголовные дела в отношении двоих местных ...

24.04.2019 В Челябинской области за получение взятки задержан замглавы Чесменского района

УрБК, Челябинск, 24.04.2019. Следственными органами Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении ...

11.03.2013 Замглавы администрации Железнодорожного района предъявлено обвинение в получении взятки

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2013. Заместителю главы администрации Железнодорожного района Екатеринбурга предъявлено ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек22.01.2021Константин Октаев о ситуации на рынке офисной недвижимости Екатеринбурга01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности19.01.2021Рынок жилья: прогнозы на 2021 год19.01.2021ММК возглавил рейтинг производителей проката с покрытиями
Архив новостей
Февраль 2021 (486)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18