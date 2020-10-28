Задержанного замглавы Челябинска Олега Извекова арестовали на два месяца

УрБК, Челябинск, 19.02.2021. На Южном Урале суд арестовал на два месяца заместителя главы Челябинска Олега Извекова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру региона.



По версии правоохранительных органов, замглавы города получил взятку в сумме более 400 тыс. руб. от представителя коммерческой организации.



Как сообщал УрБК, вчера, 18 февраля, чиновник был задержан по подозрению в получении крупной взятки, пост замглавы Челябинска О. Извеков занял чуть меньше года назад. До этого в разные годы он занимал руководящие посты в «Ростелекоме» и «Ростехе».