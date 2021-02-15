Задержан замглавы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков

УрБК, Челябинск, 18.02.2021. Сотрудники ФСБ задержали замглавы по экономическому развитию Олега Извекова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на силовое ведомство.



Основание для задержания в областном управлении ФСБ не уточнили. Известно, что в операции участвовали сотрудники регионального следственного управления СК России.



Олег Извеков занял пост замглавы Челябинска 26 февраля 2020 года. До этого в разные годы он занимал руководящие посты в «Ростелекоме» и «Ростехе».